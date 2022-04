Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorroller in Brand

Gescher (ots)

Ein Motorroller hat in der Nacht zum Dienstag in Gescher gebrannt. Das Fahrzeug hatte an einem Wohnhaus am Schollenkamp gestanden. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter das Fahrzeug ein Stück vom Haus weggeschoben hatte, ehe es gegen 03.00 Uhr zu dem Feuer kam. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Zeugen beobachteten im Bereich des Tatortes einen Jugendlichen mit blonden Haaren - ob dieser im Zusammenhang mit dem Vorgang steht, ist nicht bekannt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

