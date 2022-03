Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Versuchter Einbruch in Discounter

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum zwischen dem 02.03. und dem 04.03.2022 versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Geldautomatenraum in einem Discounter an der Lemgoer Straße zu verschaffen. Sie hebelten an mehreren Stellen im Bereich der Eingangstür, konnten diese aber nicht öffnen. Ohne Beute verließen sie den Tatort. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Discounters gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell