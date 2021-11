Polizei Braunschweig

POL-BS: Straßenraub - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südstraße

08.11.2021, 17:30 Uhr

Unbekannte Täter stießen eine ältere Dame um und entwendeten ihre Brieftasche. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie der Polizei am 23.11.2021 bekannt wurde, wurde bereits am 08.11.2021 gegen 17:30 Uhr eine 68-jährige Dame in der Südstraße durch zwei bislang unbekannte Täter zu Boden gestoßen. Gleichzeitig entriss ihr einer der Täter ihren Jutebeutel. In diesem befand sich unter anderem die Brieftasche der Dame. Beide Täter sind nach der Tat in Richtung Güldenstaße geflüchtet.

Durch den Sturz wurde das Opfer, wie sich im Nachgang herausstellte, nicht unerheblich verletzt.

Die Täter waren dunkel gekleidet und zwischen 25-30 Jahre alt. Beide trugen eine schwarze Mund- und Nasenbedeckung und waren circa 180cm und 170cm groß.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, insbesondere einen Gast eines angrenzenden Eiscafés, welcher der Dame nach der Tat aufgeholfen hat. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell