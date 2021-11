Polizei Braunschweig

POL-BS: Scheibenwischer an Fahrzeugen verbogen - Wer hat etwas beobachtet?

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Borsigstraße

20.-23.11.2021

Die Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigungen an Pkw.

Am vergangenen Wochenende wurden an mindestens drei Fahrzeugen durch bislang unbekannte Personen die Frontscheibenwischer verbogen bzw. umgeknickt und dadurch unbrauchbar gemacht.

Die Fahrzeuge, darunter ein Renault Clio, ein Opel Meriva und ein VW Golf, waren in der Borsigstraße in Höhe der Hausnummern 30 sowie 40-43 am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Personen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Süd unter 0531/476-3515 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell