POL-DO: Opfer eines Raubüberfalls erkennt Tatverdächtigen wieder - Festnahme

Auf der Priorstraße in Dortmund fragte ein zunächst unbekannter Mann in der Nacht zu Samstag (10.7.2021, ca 1 Uhr) einen Passanten, ob dieser Drogen kaufen wolle. Der 39-Jährige lehnte ab - schließlich sprühte ihm der Drogenverkäufer Pfefferspray ins Gesicht und durchsuchte die Innentaschen des Raubopfers, erbeutete dabei aber nichts. Der Täter flüchtete in Richtung Keuninghaus-Park.

Am Samstagabend meldete sich der 39-Jährige erneut bei der Polizei: Er habe den Tatverdächtigen eindeutig wiedererkannt. Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter, einen 17-Jährigen, gegen 23.30 Uhr an der Münsterstraße / Ecke Priorstraße festnehmen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts, einen Raubüberfall begangenen zu haben, gegen den Jugendlichen.

