POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am 20.11.2021 - Wer hatte Grün?

Am Samstag, den 20.11.2021, gegen 12.03 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Europaplatz / Kalenwall / Gieseler. Ein PKW, aus Richtung Kalenwall kommend, bog im linken Fahrstreifen fahrend nach rechts in die Straße Gieseler in Richtung Güldenstraße ein. Der andere PKW befuhr den Europaplatz aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Güldenstraße. Im Scheitelpunkt der Fahrspuren kollidierten beide Fahrzeuge und es kam zum Unfall mit Sachschaden. Da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht zeigender Ampel für ihre Fahrtrichtung gefahren zu sein, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltungen zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531 / 476-3935 entgegen.

