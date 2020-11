Polizei Hamburg

POL-HH: 201127-6. Zeugenaufruf nach Raub auf Paketboten in Hamburg-Wilhelmsburg

Tatzeit: 26.11.2020, 12:15 Uhr Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Krieterstraße

Nach einem Raubüberfall auf einen 47-jährigen Paketboten in Wilhelmsburg gestern Mittag fahndet die Polizei Hamburg nach zwei bislang unbekannten Tätern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 47-jährige Bote im Begriff ein Paket auszuliefern, als sich von ihm unbemerkt zwei Männer von hinten näherten.

Die als jugendlich beschriebenen Täter stießen den Geschädigten zu Boden, nahmen das Paket an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Paket wurde später durch Polizeibeamte in der Nähe des Tatortes in einem Gebüsch gefunden.

Der 47-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Eine anschließende Fahndung führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - männlich - etwa 175 cm

- jugendlich

- rundes Gesicht - flaumiger Bart - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkle Bekleidung

Täter 2: - männlich - jugendlich - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkle Bekleidung

Die weiteren Ermittlungen führt das Raubdezernat für die Region Harburg (LKA 184).

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

