POL-LIP: Bad Salzuflen. Geldwechseltrick.

Am Donnerstag (03.03.2022) stahl ein Mann in der Straße "Am Schliepsteiner Tor" Bargeld von einem 76-Jährigen, während der ihm Kleingeld wechselte. Gegen 11:30 Uhr wurde der Bad Salzufler von dem Unbekannten angesprochen. Hilfsbereit wollte er das 2-Euro-Stück für den Mann wechseln, der dabei unbemerkt das Scheingeld aus dem Portemonnaie stahl. Der Dieb war nach Zeugenaussagen etwa 50 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig und trug Mütze und Mund-Nasen-Schutz. Er sprach gebrochen Deutsch. Hinweis auf den Mann richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180.

