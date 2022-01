Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune

Wiesloch (ots)

Am frühen Mittwochabend bemerkten Passanten, dass Flammen aus einer Scheune in der Nähe des Wieslocher Freibades schlugen. Beim Eintreffen der sofort verständigten Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch stand die Scheune bereits in Vollbrand, sodass sie letztlich von der Feuerwehr eingerissen werden musste. In der Scheue befand sich überwiegend Unrat. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude bestand nicht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es ebenfalls nicht. Es waren mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell