Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit vier Fahrzeugen - Rettungskräfte im Einsatz; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Neckarau, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren, entstand ein Sachschaden von rund 40.000.- Euro.

Verletzt wurde nach dem derzeitigen Erkenntnisstand niemand. Jedoch wurden sechs Personen, darunter zwei Kleinkinder zwecks Untersuchungen in verschiedene Kliniken gebracht. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr in der Neckarauer Straße, nachdem eine Autofahrerin stadtauswärts unterwegs war und in Höhe der Haltestelle Friedrichstraße verbotswidrig nach links abbiegen wollte. Als sie ihren Irrtum bemerkte, lenkte sie wieder zurück auf die Fahrbahn, übersah allerdings einen passierenden Pkw und kollidierte mit diesem.

Dadurch wurde das Fahrzeug der Frau abgewiesen, schleuderte nach links über die Gleise auf die Gegenfahrbahn in Richtung Innenstadt und stieß gegen zwei Fahrzeuge, die an einer roten Ampel angehalten hatten. D erzeit (Stand: 15.45 Uhr) werden die Fahrzeuge abgeschleppt. Es kommt immer noch zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

Kurz nach 16 Uhr dürften sämtliche Spuren wieder frei sein.

