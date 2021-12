Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Pkw-Unfall

Finnentrop (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch (29. Dezember) gegen 15.50 Uhr auf der L880 in Finnentrop-Frettermühle sind zwei Personen verletzt worden. Zunächst befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Pkw die Straße und beabsichtigte, von der L880 nach rechts auf die L737 in Richtung Fretter abzubiegen. Ihr folgte eine 40-jährige Pkw-Fahrerin. Für den Abbiegevorgang bremste die 44-Jährige zunächst ihren Pkw vollständig ab, um den von links kommenden Verkehr passieren zu lassen. Nachdem die Fahrbahn wieder frei war, fuhr sie an, erkannte jedoch ein weiteres von links kommendes Fahrzeug und bremste erneut. Dies realisierte die ihr folgende 40-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den vorausfahrenden Wagen auf. Sowohl die 44-Jährige als auch ihr 26-jähriger Beifahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell