Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach versuchtem Einbruch gesucht

Wenden (ots)

In eine Firma in der Adenauerstraße in Wenden-Altenhof hat eine unbekannte Person versucht, am Dienstag (28. Dezember) gegen 22.25 Uhr einzudringen. Dafür nahm der oder die Täter:in einen derzeit noch unbekannten Gegenstand und schlug eine Scheibe ein, um das dazugehörige Fenster von innen zu öffnen. Dabei löste aber der Sicherheitsalarm aus. Bei Eintreffen der Polizei konnte keine Person mehr angetroffen werden. Ob jemand im Gebäude war und etwas entwendete, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich am Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

