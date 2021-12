Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand von zwei Pkw in Wenden

Wenden (ots)

Am Montag (27. Dezember) hat sich gegen 14.35 Uhr ein Brand in einer Garage in der Weiherstraße in Wenden-Hünsborn ereignet. Dabei gerieten zwei sogenannte "Youngtimer" in Brand. Einen weiteren, hochwertigen Pkw, der ebenfalls in der Garage stand, konnten die Geschädigten noch retten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass verhindert wurde, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist das Feuer durch Schweißarbeiten entstanden. Ein Brandermittler der Kreispolizeibehörde in Olpe sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden im insgesamt sechsstelligen Eurobereich.

