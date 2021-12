Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gestohlenes Mofa in Bach gefunden

Olpe (ots)

Ein Zeuge hat am Montag (27. Dezember) gegen 14 Uhr die Polizei gerufen, weil er ein Mofa in einem Bach in der Nähe der Straße "Olper Hütte" gefunden hatte. Da die Einsatzkräfte weder das Kennzeichen erkennen, noch das Fahrzeug mit eigenen Mitteln aus dem Bachbett ziehen konnten, wurde ein Abschleppdienst mit der Bergung beauftragt. Als das Mofa wieder an Land war, konnte der Halter ermittelt werden. Dieser gab an, dass das Mofa bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember gestohlen wurde. Er hatte es abends auf dem Gehweg der Brabeckstraße in Olpe geparkt. Gegen 1 Uhr war das Mofa bereits verschwunden. Da die Polizei derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter:in hat, werden Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

