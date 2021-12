Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: 87-Jährige überschlägt sich mit Pkw

Rügen/Dreschvitz (ots)

Am gestrigen Dienstag (14.12.2021) kam es gegen 13:00 Uhr in der Gemeinde Dreschvitz zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 87-jährige Deutsche befuhr mit ihrem Pkw Audi die Landesstraße 30, aus Richtung Dreschvitz kommend, in Richtung Gingst. Nach ersten Erkenntnissen kam die 87-Jährige mit dem Fahrzeug, kurz hinter der Ortslage Dreschvitz Ausbau, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort stieß der Pkw zunächst gegen einen Straßenbaum, fuhr anschließend weiter in ein Gebüsch und überschlug sich dann, bevor er auf dem Dach zum Liegen kam.

Die 87-Jährige war ansprechbar, musste jedoch durch Kameraden der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde schwerverletzt, zur weiteren medizinischen Untersuchung und Versorgung, mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Greifwald geflogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Unfallstelle musste im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Dies führte zu zweitweisen Verkehrseinschränkungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell