Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kellerräume aufgebrochen + VW und Mauer beschädigt - Zeugen gesucht + Kennzeichen entwendet + Einbruch im Karl-Kellner-Ring + Seitenblinker ausgebaut

Lahn-Dill-KreisLahn-Dill-Kreis (ots)

Wetzlar: Kellerräume aufgebrochen

Diebe sind zwischen Montag (28.12.), 23.30 Uhr und Dienstag (29.12.), 12.30 Uhr in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Elsa-Brandström-Straße gelangt und hatten dort mehrere Kellertüren aufgebrochen. Aus einem der Lagerräume entwendeten ein E-Bike der Marke "Fischer", Wert etwa 1.500 Euro. Hinweise zur Tat oder den Tätern bitte an die Polizei in Wetzlar, Tel. 06441/91810.

Haiger: VW und Mauer beschädigt - Zeugen gesucht

10.000 Euro Sachschaden sind die Folge einer Unfallflucht in der Haigerseelbacher Straße in Seelbach am frühen Mittwochmorgen (30.Dezember). Gegen 04.00 Uhr fuhr ein weißer VW Caddy von Haiger in Richtung Burbach. Dabei touchierte der Kastenwagen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, kam von der Fahrbahn ab und prallte in Höhe der Hausnummer 15 gegen eine Grundstücksmauer. Der Unbekannte ließ das Fahrzeug am Unfallort stehen und flüchtete zu Fuß. Wer hat den Vorfall beobachtete und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070.

Breitscheid: Kennzeichen entwendet

Das hintere Kennzeichen eines in der Kirchstraße parkenden, silberfarbenen Mazda stahl zwischen Montag (28.12.) 15.35 Uhr und Dienstag (29.12.) 09.30 Uhr ein Unbekannter. Hinweise zum Verbleib des Schildes mit der Kennung "LDK-TL 255" nimmt die Polizei in Herborn entgegen, Tel. 02772/47050.

Wetzlar: Einbruch im Karl-Kellner-Ring

Zwischen Sonntag (27.12.) und Dienstag (29.12.), 15.20 Uhr sind Unbekannte widerrechtlich in den Hintergarten eines Mehrfamilienhauses im Karl-keller-Ring eingedrungen. Dazu hebelten sie ein dorthin führendes Gartentor auf. Im Anschluss brachen die Einbrecher den Zugang zu den dortigen Kellerräumen auf und durchsuchten diese nach Brauchbarem. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Karl-Kellner-Ring aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Wetzlar zu melden, Tel. 06441/9180.

Dillenburg: Seitenblinker ausgebaut

Beide Seitenblinker eines weißen Mini Cooper stahlen Diebe zwischen Montag (28.12.), 20 Uhr und Dienstag (29.12.), 9 Uhr in der Adolfstraße in Dillenburg OT Nanzenbach. Dort war der Wagen im Bereich der einstelligen Hausnummern über Nacht abgestellt worden. Hinweise bitte an die Polizei in Dillenburg, Tel. 02771/9070.

