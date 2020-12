Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in leerstehendes Haus + In Geschäftsräume eingestiegen + Zwei Fahrzeuge bei Unfallflucht beschädigt + Außenspiegel touchiert + usw.

Wetzlar: Einbruch in leerstehendes Haus

Mittels Hebelwerkzeug verschafften sich Unbekannte vor Sonntag (27.12.2020), 18.40 Uhr unberechtigt Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Silhöfer Straße. Im Gebäude wurden mehrere Wohnungstüren aufgebrochen. Das Objekt ist seit einiger Zeit nicht bewohnt; ob etwas entwendet wurde ist daher bislang nicht bekannt. Die Kripo in Wetzlar sucht nun mögliche Zeugen. Wem sind in den vergangenen Tagen und Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefallen? Hinweise bitte unter Tel. 06441/9180.

Wetzlar-Naunheim: In Geschäftsräume eingestiegen

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 3.20 Uhr und 10.55 Uhr in ein Optikgeschäft in der Naunheimer Goethestraße eingebrochen. Sie beschädigten Teile der Einrichtung und entwendeten neben mehreren Elektrogeräten und einer Kaffekasse auch zwei Ferngläser. Um in die Geschäftsräume zu gelangen hatten die Einbrecher zuvor ein Fenster zerstört. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06441/9180 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Wetzlar: Zwei Fahrzeuge bei Unfallflucht beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte beim Befahren der Hauser Gasse in Richtung Hauser Tor am Mittwoch (23.Dezember) zwischen 16.15 Uhr und 17.20 Uhr einen vor einer Grundstücksmauer in Höhe der Hausnummer 34 geparkten Audi. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi auf einen ebenfalls geparkten Mitsubishi geschoben. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Ehringshausen: Außenspiegel touchiert

Am Freitag (25.Dezember) zwischen 00.00 Uhr und 10.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Gartenstraße in Katzenfurt in Richtung Siegener Straße. Dabei touchierte der Unbekannte offenbar den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat Exeo. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050.

Wetzlar: Unfallflucht in der Falltorstraße - Zeugen gesucht

Am Sonntag (27.Dezember) gegen 15.55 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Vorbeifahren einen in der Falltorstraße (Höhe 34) in Hermannstein geparkten Peugeot. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen VW Lupo mit Kennzeichen LDK handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Wetzlar: Über Verkehrsinsel gefahren und abgehauen

Sonntagabend (27.Dezember) gegen 21.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Straße "Franzenburg" in Richtung "Im Amtmann". Aus ungeklärter Ursache kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte einen Baum. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug stellte der Unbekannte an der Unfallstelle ab und flüchtete zu Fuß. Zeugen beobachteten den Vorfall und beschrieben den Unbekannte wie folgt: 40-50-jähriger Mann mit kurzen, lockigen und gräulichen Haaren. Er trug eine Jeans, dunkle Kleidung und hatte eine Einkaufstasche bei sich. Wer kann Angaben zu der Identität des Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Ehringshausen: Ins Schleudern geraten

Am Mittwoch (23.Dezember) gegen 16.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Ehringshausen die Bundesstraße 277 von Ehringshausen nach Sinn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam der BMW ins Schleudern, von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer. Anschließend blieb das Fahrzeug im Straßengraben liegen. Der 20-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 42.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050.

Greifenstein: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Sonntagnacht (27.Dezember) gegen 00.44 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus Greifenstein in einem VW von Münchhausen nach Beilstein. Da plötzlich drei Rehe die Fahrbahn kreuzten, versuchte der VW-Fahrer auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Greifensteiner und ein 20-Jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten bei dem VW-Fahrer Alkoholgeruch. Bei einem Atemalkoholtest pustete der Greifensteiner 1,37 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 55.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050.

