Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahre

Northeim (ots)

Northeim -OT Höckelheim, Northeimer Straße Höhe Am Hasselberg

Northeim (Se) Samstag, den 02.10.2021, 15.50 Uhr

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Seesen befuhr die Northeimer Straße aus Richtung Moringen kommend in Fahrtrichtung Northeim. Aus der Straße Am Hasselberg kam zu diesem Zeitpunkt ein 37-jähriger Northeimer mit einem Pkw und übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus nach Northeim kam. Sein Motorrad wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca 5500.-EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell