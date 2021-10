Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Ortsteil Elvese, Zuwegung Kalksandsteinwerk

Northeim (Se) Freitag, den 01.10.2021, 05.40 Uhr

Ein jähriger Pkw-fahrer befuhr die Zuwegung zum Kalksandsteinwerk Elvese in Fahrtrichtung Kreisstraße 420. In einer Rechtskurve kam der 20-Jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam auf den Rädern zum Stehen, der Pkw-Fahrer aus Nörten-Hardenberg wurde verletzt und ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurden Ausfallerscheinungen beim 20-Jährigen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Bei dem 20 - Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca 5000.-EUR.

