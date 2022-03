Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchte Einbrüche in Praxen.

Lippe (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (02./03.03.2022) versuchten Unbekannte in der Langen Straße in einem Gebäude mehrere Türen zu Arztpraxen aufzuhebeln. Das gelang ihnen jedoch nicht und die Täter machten keine Beute. Es entstand Sachschaden an den Türen. Hinweise zum Einbruchsversuch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

