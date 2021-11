Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 00:30 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Ludwig-Herr-Straße zu einem Wohnungsbrand. Nach zunächst erfolglosem Versuch das Feuer selbständig zu löschen, alarmierte die 44-jährige Mieterin der betroffenen Wohnung die restlichen Bewohner des Hauses. Das Feuer wird durch die kurz danach eintreffende Feuerwehr der Stadt Kornwestheim gelöscht. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch den Brand entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Drei Bewohner des Hauses klagten über Atemwegsbeschwerden, die 44-jährige Mieterin erlitt beim Löschversuch leichte Verbrennungen an den Händen. Neben 21 Kräften der Feuerwehr waren zwei Polizeistreifen sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

