Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Brand in Gewerbehalle.

Lippe (ots)

Donnerstagnacht (03.03.2022) wurde gegen 1:40 Uhr ein Brand in der Albert-Schweizer-Straße gemeldet. Eine Gewerbehalle stand in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit Löscharbeiten beschäftigt, die Nachlöscharbeiten dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden ist erheblich und wird auf über eine Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die Brandstelle in Augenschein nehmen, sobald dies möglich ist. Hinweise zur Brandursache können Sie telefonisch unter 05231 6090 an die Kripo melden.

