Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Busfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg-Uetterath (ots)

Am Montagmorgen (14. Februar), gegen 9.50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 56 im Bereich der Bundesautobahn 46 zu einem Alleinunfall eines Kraftomnibusses, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Der 71 Jahre alte Fahrer, der ohne Fahrgäste unterwegs war, befuhr die Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Niederlande. An der Anschlussstelle Heinsberg verließ er die Autobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über den Bus und fuhr im Ausfahrtsbereich auf die Gegenfahrbahn (Auffahrt in Fahrtrichtung Niederlande). Im weiteren Verlauf fuhr er gegen ein Straßenschild, eine Fußgängerampel und im Anschluss ungebremst über die Kreuzung in die gegenüberliegende Böschung. Durch den Aufprall auf die Böschung kam es zu einer deutlichen Geschwindigkeitsreduzierung des Busses. Das Fahrzeug wurde nach dem Aufprall nach rechts abgeleitet und kam auf einem Feldweg zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der Waldfeuchter so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell