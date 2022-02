Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pkw-Fahrerin und Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Eine 15-jährige Radfahrerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Montag (14. Februar) leichte Verletzungen. Die Jugendliche befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 13.10 Uhr die Hochstraße in Fahrtrichtung Stiftstraße. Um auf den gegenüberliegenden Radweg zu gelangen, beabsichtigte das Mädchen, die Straße zu überqueren. Von der rechten Seite näherte sich ein PKW. Da die Schülerin davon ausging, dass die Fahrerin des PKW sie wahrgenommen hatte, querte sie die Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad, wobei das Mädchen zu Fall kam. Die Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand der Radfahrerin. Zwei junge Männer halfen der 15-Jährigen ebenfalls beim Aufstehen. Im Nachhinein stellte die Schülerin fest, dass sie sich am Knie verletzt hatte und ihr Rad beschädigt war. Die Polizei bittet sowohl die Fahrerin als auch die jungen Männer, die an der Unfallstelle geholfen haben, sich zu melden. Wer kann weiterhin Hinweise zum Unfall geben? Diese nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

