Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung in Regionalbahn Bundespolizei ermittelt gegen 44-jährigen Soester

Hamm (ots)

Am Freitagmorgen (23.April) soll ein 34-jähriger Deutscher in einer Regionalbahn von Soest nach Hamm, in Gegenwart einer weiblichen Reisenden, sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen haben.

Der weiblichen Reisende fiel nach dem Halt im Bahnhof Soest ein Mann mit einer tief in das Gesicht gezogene Kapuze auf, der sich schräg hinter sie setzte.

Als sie sich wenige Minuten später angestarrt fühlte, drehte sie sich um und sah, wie der Mann sie anstarrte und an seinem Glied manipulierte.

Die Frau informierte das Zugbegleitpersonal, das daraufhin die restlichen Reisenden in ein anderes Abteil bat und die Bundespolizei in Hamm informierte.

Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm nahmen die Bundespolizisten den Soester am Bahnsteig in Empfang und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell