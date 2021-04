Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen verurteilten Drogenhändler

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag (22. April) kontrollierten Bundespolizisten in Dortmund einen 32-Jährigen. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann durch das Amtsgericht Unna gesucht wird.

Gegen 16:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei anlässlich der Waffenverbotszone im Dortmunder Hauptbahnhof einen 32-jährigen Mann.

In diesem Zusammenhang verweist die Bundespolizei auf die am 21.04.2021 begonnene Waffenverbotszone in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Bochum und Hagen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4890351

Bei er Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel in mehreren Fällen durch das Amtsgericht Unna zu insgesamt zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist.

Einen Teil der Freiheitsstrafe hatte der Mann, der gebürtig aus Werne stammt, bereits abgeleistet.

Zwischenzeitlich wurde die Vollstreckung ausgesetzt. Nun musste er aber die restlichen 262 Tage antreten.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann.

Anschließend verbrachten Sie ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

