Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahme eines 19-Jährigen am Bahnhof Altenburg

Altenburg, Altenburg Bahnhof (ots)

In den frühen Abendstunden des 26.01.2022 wurde ein 19-jähriger Deutscher am Bahnhof in Altenburg durch Bundespolizisten kontrolliert. Im Rahmen eines Personenabgleichs wurde festgestellt, dass der junge Mann per Haftbefehl gesucht war, da er zu seiner gerichtlichen Hauptverhandlung in einer Diebstahlsangelegenheit nicht erschienen ist.

Die Streife der Bundespolizei hat den Mann festgenommen und ihm den aktuellen Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Altenburg zugeführt, wo er die Nacht zum Donnerstag verbracht hat.

Am 27.01.2022 erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht in Altenburg. Dort wurde die Freiheitsentziehung des 19-Jährigen bis zur Verhandlung seiner Strafsache beschlossen.

(KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell