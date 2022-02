Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus PKW

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Gleich in zwei Straßen öffnete ein unbekannter Mann PKW und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Die Taten ereigneten sich am frühen Sonntagmorgen (13. Februar) gegen 5.15 Uhr innerhalb weniger Minuten am Mahrweg und an der Straße Ringofen. Aus einem Fahrzeug stahl der Täter eine Einkaufstasche aus dem Kofferraum. Ob aus dem anderen Wagen etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. In beiden Fällen wurde auf Grund von Videoaufzeichnungen eine männliche Person beschrieben, die 20 bis 30 Jahre alt war. Bekleidet war der Mann mit einer grauen oder beigen Jacke und einer schwarzen Hose. Er trug weiße Schuhe sowie Handschuhe und führte zudem ein Fahrrad sowie einen grauen Rucksack mit sich. Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell