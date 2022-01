Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendstreich mit Folgen

Frankenthal (ots)

Am 01.01.2022 wurde durch mehrere Jugendliche gegen 23:30 Uhr in der Johann-Kraus-Straße in Frankenthal ein Klingelstreich beim 24-Jährigen Beschuldigten begangen. Gemeinsam mit zwei Familienmitgliedern ging der Beschuldigte hieraufhin aus seinem Wohnanwesen, um die Jugendlichen zur Rede zu stellen. Der Beschuldigte musste feststellen, dass seine beschlagenen Fahrzeugscheiben "bemalt" worden sind. Dies machte den Beschuldigten derart wütend, dass er die flüchtenden Jugendlichen verfolgte und schließlich den 17-jährigen Geschädigten vom Fahrrad riss. Auf den Beschuldigten kommt nun eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung zu.

