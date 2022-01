Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Eifersucht

Frankenthal (ots)

Aufgrund von Eifersucht geriet ein 25-jähriger Beschuldigter am 01.01.2022 gegen 20:00 Uhr mit seiner 25-jährigen Freundin in Streit. Die Situation spitzte sich dermaßen zu, dass der Beschuldigte seine Freundin zunächst mit dem Kopf gegen die Wand schlug, sie im Anschluss am Arm packte und zu Boden warf. Am Boden liegend beugte der Beschuldigte sich über die 25-Jährige und würgte sie mit beiden Händen für mehrere Sekunden. Hierdurch erlitt die Geschädigte kurzzeitige Atemnot und sichtbare Würgemale am Hals. Zudem erlitt sie Kratzwunden an den Armen und Händen. Die Geschädigte begab sich nach der Tat selbstständig in ärztliche Behandlung. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Beschuldigte wurde vorläufig mittels Anordnung seitens der Polizei für 10 Tage der Wohnung verwiesen. Über dies hinaus wird ihm ebenfalls für die Dauer von 10 Tagen jegliche Kontaktaufnahme mit seiner Freundin untersagt.

