POL-PDLU: Provoziert gefühlter Fahrzeugführer

Frankenthal (ots)

Da sich ein Fahrzeugführer von einer Fußgängerin provoziert gefühlt hat, kam es am 01.01.2022 gegen 05:00 Uhr in der Kanalstraße in Frankenthal nach einer kurzen Diskussion zu einem Handgemenge, bei welchem der Fahrzeugführer eins blauen Audi A6 die Fußgängerin mehrfach schubste und mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Gegen den noch unbekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, insbesondere die Beifahrerinnen des Fahrzeugführers, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

