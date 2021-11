Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eilmeldung! Verkehrschaos durch wartende Fahrzeuge vor dem Corona-Testzentrum in der Heinrich-Nordhoff-Straße

Wolfsburg (ots)

Am 23.11.21 kam es ab ca. 15:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Heinrich-Nordhoff-Straße, der Lessingstraße, sowie der Saarstraße und der Goethestraße. Grund ist die hohe Anzahl an Testwilligen, die das Drive-In des Corona-Testzentrums in der Heinrich-Nordhoff-Straße 107 aufsuchen wollten. Zur Gewährleistung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Straßenverkehrs wurde das Drive-In um 17:00 Uhr durch die Polizei geschlossen. Testwillige werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf den umliegenden VW-Parkplätzen abzustellen und das Testzentrum zu Fuß aufzusuchen. Testungen sind weiterhin möglich! Die Polizei weist zudem darauf hin, dass das Blockieren von Kreuzungsbereichen eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einem Verwarngeld geahndet werden kann.

