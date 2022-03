Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen- E-Bike-Fahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 56 Jahre alter E-Bike-Fahrer leicht verletzt wurde, kam es am Montagmorgen im Stadtgebiet von Ettlingen.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der 56-Jährigen gegen 07.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Schöllbronner Str. in Richtung Luisenstraße. An der Einmündung Schöllbronner Straße / Wilhelmstraße überholt er einen verkehrsbedingt wartenden Rechtsabbieger. Zum gleichen Zeitpunkt stand der 42 Jahre alte Unfallverursacher in der Wilhelmstraße und wollte nach links in die Schöllbronner Straße einbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem von links kommenden E-Bike-Fahrer. Der Radler wurde von dem Pkw erfasst, prallte in der Folge auf die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Zum Unfallzeitpunkt trug der 56-Jährige einen Schutzhelm und wurde glücklicherweise nur leicht am Knie und an der Hand verletzt.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

