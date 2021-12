Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Einbrüche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Vergessene Kerze

Eine unbeaufsichtigte Kerze hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einer Spielothek in der Mittnachtstraße geführt. Dort hatte gegen 1.15 Uhr ein Alarm ausgelöst, nachdem eine Kerze abgebrannt und es auf der Theke auf der sie stand, zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Spielothek. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, führte Messungen durch und lüftete die Räume. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. (sm)

Pfronstetten (RT): Einbruch in Jugendclub

Ein Jugendclub in Huldstetten ist am Sonntagmorgen von einem Einbrecher aufgesucht worden. In der Zeit zwischen 2.15 Uhr und 9.50 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Innere und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und einem Bluetooth Adapter machte er sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (sm)

Hülben (RT): Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 40-jährigen Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen in Hülben in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr der Mann mit seinem Wagen gegen 5.30 Uhr die Uracher Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei kam das Fahrzeug im kurvigen Übergang zur Hauptstraße bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin kollidierte der Pkw seitlich mit einem Baum sowie einem Verkehrszeichen. Der Fahrer stellte sein Auto in einiger Entfernung vom Unfallort ab und verließ diesen zunächst zu Fuß. Wenig später kehrte er jedoch zurück. Da ein Atemalkoholtest beim 40-Jährigen einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, wurde sein Führerschein von der Polizei beschlagnahmt. Außerdem musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Gesamtschaden wird auf zirka 14.000 Euro beziffert. (mr)

Metzingen (RT): Einbrecher auf Firmengelände zugange

Auf dem Gelände einer Gartenbaufirma in der Otto-Schott-Straße sind am Sonntag wohl mehrere Einbrecher zugange gewesen. Gegen zwei Uhr nachts machten sich die Unbekannten gewaltsam sowohl am Nebengebäude als auch am Hauptgebäude des Unternehmens zu schaffen. Letzteres wurde von den Tätern komplett durchwühlt. Dabei stießen sie auf etwas Bargeld, das sie mitgehen ließen. Außerdem brachten sie einen im Inneren aufgefundenen Tresor ins Freie und öffneten diesen unter Zuhilfenahme eines Gabelstaplers äußerst brachial. Aus dem Tresor entwendeten die Unbekannten weiteres Bargeld in noch unbekannter Höhe. Außerdem richteten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Alkoholisiert in Gegenverkehr geraten

Seinen Führerschein und eine Blutprobe musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Esslingen abgeben. Gegen 20.10 Uhr war ein 25 Jahre alter Smart-Lenker auf der Eugenie-von-Soden-Straße vom Bahnhof herkommend unterwegs. In einer Rechtskurve zur Schlachthausstraße geriet der Smart auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 23-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen des Unfallverursachers um die eigene Achse und blieb schließlich hinter dem Golf stehen. Bei der Kollision verletzte sich die 21 Jahre alte Beifahrerin im Golf nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim 25-Jährigen Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht und ergab einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. (mr)

Reichenbach (ES): Fahrzeugbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagmorgen auf der B10 ein Auto in Brand geraten. Kurz nach sieben Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Göppingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart, als der Motorraum des Wagens plötzlich Feuer fing. Kurz vor dem Plochinger Dreieck auf der Abfahrt zur B313 konnte der Mann sein Fahrzeug zum Stillstand bringen und es unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Reichenbach, die mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten angerückt war, löschte das Auto, das zwischenzeitlich in Vollbrand stand, ab. Zur Reinigung der Fahrbahn, die aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und Löschmittel stark verschmutzt war, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau vor Ort. Die B10 musste hierfür kurze Zeit vollständig gesperrt werden. Der ausgebrannte Mercedes wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (sm)

Unterensingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Unterensingen erlitten. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 15.20 Uhr mit einem VW Passat die Flügelstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung mit der Brunnenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 28 Jahre alten Cupra-Lenkerin. Da die Frau über Schmerzen klagte, fuhr der Rettungsdienst an die Unfallstelle. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. (ms)

Albstadt (ZAK): Mutmaßlich betrunken gegen Laternenmast gefahren

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Tailfingen gegen einen Laternenmast gefahren. Der 38-Jährige war kurz vor 6.30 Uhr mit einem Dacia in der Heutalstraße bergaufwärts unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast. Ohne sich zunächst um den Schaden zu kümmern, fuhr der 38-Jährige nach Hause. Von dort aus verständigte er die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Da durch den Aufprall Öl aus dem Pkw ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr zum Abstreuen aus. (ms)

Rosenfeld-Leidringen (ZAK): Spänesauger in Brand geraten

Zum Brand im Keller eines Wohnhauses sind die Rettungskräfte am Sonntagabend in die Lilienstraße ausgerückt. Dort war gegen 23.30 Uhr ein Spänesauger an einer Fräsmaschine in Brand geraten. Die Bewohner konnten das Haus, in dem es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, verlassen und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Sie waren glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Feuerwehr, die mit rund 65 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen rasch löschen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei mehreren zehntausend Euro liegen. (sm)

Balingen (ZAK): Brand auf Terrasse

Unachtsam entsorgte Asche dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge ursächlich für ein Feuer auf einer Terrasse am Sonntagabend in der Donaustraße gewesen sein. Die Bewohner des Hauses hatten die vermeintlich kalte Asche eines Ofens in einem Gefäß auf die Terrasse gestellt und gegen 22 Uhr das brennende Gefäß bemerkt. Sie löschten die Flammen zunächst selbstständig ab. Die verständigte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten anrückte, lokalisierte mittels Wärmebildkamera Hitzequellen und entfernte Holzbalken der Terrasse, um einen weiteren Brand ausschließen zu können. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beschränkt sich auf die Terrasse. (sm)

Balingen (ZAK): Einbruch in Baumarkt

Ein Baumarkt in der Straße Auf Bollen ist in der Nacht auf Sonntag zum Ziel von Einbrechern geworden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge drangen wohl mehrere Täter gegen 2.45 Uhr gewaltsam in den Verkaufsbereich ein und brachen dort unter anderem auch Zigarettenregale auf. Neben den Tabakwaren entwendeten sie auch diverse Elektrowerkzeuge, überwiegend der Marke Bosch, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

