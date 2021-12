Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Verkehrsunfälle, Widerstand, Brand, Fahrzeugaufbruch

Reutlingen (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Samstagnachmittag ist in ein Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße eingebrochen worden. Gegen 19.45 Uhr bemerkte eine Bewohnerin nach Rückkehr in ihre Erdgeschosswohnung, dass die Terrassentüre offenstand, obwohl sie diese beim Verlassen gegen 14.30 Uhr geschlossen hatte. Sowohl in ihrer Wohnung, als auch im bewohnten Keller waren offensichtlich Schränke durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen warf der unbekannter Täter eine Fensterscheibe ein um in das Gebäude zu gelangen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Zur Spurensicherung wurde Experten der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Münsingen (RT): Auf Leitplanke gerutscht und überschlagen

Aufgrund Schnee- und Eisglätte hat sich am Samstagmorgen auf der Überleitung von der Landesstraße 230 zur Bundesstraße 465 Nahe Münsingen ein Verkehrsunfall ereignet. Der 36-jährige Fahrer eines VW Passat befuhr gegen 08.55 Uhr die L230 in Richtung Münsingen. In der Überleitung zur B465 verlor er aufgrund der glatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei rutschte er mit einer Fahrzeughälfte zunächst einige Meter auf der dortigen Leitplanke, bevor sich das Fahrzeug überschlug und im Regenauffangbecken liegen blieb. Durch den Verkehrsunfall zog sich der 39-Jährige leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Leitplanke steht noch nicht fest.

Engstingen (RT): Vorrang missachtet und Unfall verursacht

An der Kreuzung Keltenstraße/Reutlinger Straße/Kohlstetter Straße ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Gegen 14.15 Uhr wollte ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer von der Keltenstraße aus kommend in die Reutlinger Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, bevorrechtigten VW Transporter, welcher von einem 57-Jährigen gefahren wurde. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge geriet der Peugeot ins Schleudern und kollidierte schließlich noch leicht mit einem Renault Kangoo einer 41-Jährigen, welcher an der Einmündung Kohlstetter Straße verkehrsbedingt wartete. Der 22-jährige Fahrer des Peugeot und seine gleichaltrige Beifahrerin, sowie eine 11-jährige Beifahrerin im VW Transporter wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Kliniken verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt circa 18.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Köngen (ES): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmorgen auf einem Feldweg zwischen Köngen und Deizisau ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 0.45 Uhr mit seinem BMW den Feldweg in Richtung Köngen, kam dann aufgrund seiner Alkoholisierung sowie nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, rutschte in einen dortigen Graben und überschlug sich in der Folge mehrfach. Beim Eintreffen der Polizei stand neben dem verunfallten Fahrzeug ein Traktor, mit welchem offenbar versucht wurde dieses zu bergen. Der verantwortliche Fahrer befand sich allerdings nicht an der Unfallörtlichkeit. Dieser konnte kurz darauf auf einer nahegelegenen Party ermittelt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde ein Atemalkoholtest bei dem Fahranfänger durchgeführt, welcher den Verdacht der alkoholischen Beeinflussung mit weit über einem Promille bestätigte. Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nur leicht verletzt, der ebenfalls auf der Party befindliche Beifahrer des Unfallverursachers blieb unverletzt. Der 18-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Noch während den polizeilichen Maßnahmen kam der Vater des BMW-Fahrers mit seinem Pkw zur Unfallstelle gefahren. Da die Beamten auch bei ihm Alkoholbeeinflussung feststellen konnten, wurde ebenfalls ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Ostfildern (ES): Gasgrill gerät in Brand

Ein in Brand geratener Gasgrill hat am Samstagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Otto-Schuster-Straße im Ortsteil Nellingen verursacht. Ein 22-Jähriger wollte gegen 17 Uhr auf seinem Balkon den Grill in Betrieb nehmen, welcher dann anfing zu brennen. Durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften angerückt war, konnte der Brand schnell gelöscht und die am Grill befindliche Gasflasche gesichert werden. Zu nennenswerten Schäden kam es nicht.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Renitentes Brüderpaar nach Trunkenheitsfahrt

Mit einem renitenten Brüderpaar hatten es Beamte des Polizeireviers Filderstadt im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen nach dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt am Samstagabend zu tun. Zunächst wurde der Polizei gegen 21.45 Uhr über Notruf ein BMW gemeldet, welcher in auffälliger Fahrweise auf der Bundesstraße 10 Höhe Reichenbach in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs sei. Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw in Neuhausen durch eine Streifenbesatzung festgestellt und angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der mutmaßlich alkoholisierte 28-jährige Fahrzeuglenker äußerst aggressiv und unkooperativ, weshalb weitere Polizeikräfte zur Unterstützung angefordert werden mussten. Zwischenzeitlich war der 27-jährige Bruder des BMW-Fahrers ebenfalls zur Kontrollörtlichkeit gekommen und wollte weitere Maßnahmen der Polizei verhindern, indem er sich schützend vor seinen Bruder stellte. Beim Versuch ihn zur Seite zu schieben, leistete er so heftigen Widerstand, dass er durch mehrere Beamte zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hierbei zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu. Die beiden Brüder wurden anschließend zum Polizeirevier Filderstadt verbracht, wo beim 28-Jährigen eine Blutentnahme wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt durchgeführt wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist das Transportfahrzeug eines Paketdienstes in der Straße Langwatte aufgebrochen worden. Dem bislang unbekannten Täter gelang es auf unbekannte Art und Weise das geparkte Fahrzeug zu öffnen, aus welchem anschließend Bargeld, mehrere Ladekabel und circa 20 Pakete entwendet wurden. Über den Gesamtwert des Diebesgutes kann noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell