POL-RT: Zigarettenautomatenaufbrecher geschnappt, Mit Messer bedroht, Unfälle, Einbruch

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei junge Erwachsene am Freitagabend, als sie im Reutlinger Industriegebiet-West gerade im Begriff waren, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Gegen 20.50 Uhr beobachtete ein Zeuge wie die zwei Täter den Zigarettenautomaten in der Hans-Böckler-Straße angingen. Bei der sofortigen Anfahrt mehrerer Streifen der Polizeireviere Reutlingen und Tübingen konnte ein 18-jähriger noch vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da sein Komplize zunächst flüchtig ging, fahndete kurzzeitig auch ein Polizeihubschrauber nach dem Mann. Kurze Zeit später kam der 19-jährige selbstständig zum Tatort zurück und stellte sich der Polizei. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. An dem Zigarettenautomaten entstand geringer Sachschaden, von dem Inhalt wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bad Urach (RT): Während Streit mit Messer gedroht

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, bei denen auch mit einem Messer gedroht wurde, kam es am Freitagnachmittag bei Bad Urach. Gegen 13.45 Uhr war ein 32-jähriger PKW Fahrer von Bad Urach in Richtung Metzingen unterwegs. Da sich zu dieser Zeit auf der B28 ein Unfall ereignet hatte, befuhr er den Verbindungsweg in der Verlängerung der Immanuel-Kant-Straße von Bad Urach nach Dettingen an der Erms, um die Unfallstelle zu umfahren. Hierbei kamen ihm auf Höhe des Schützenhauses zwei Radfahrer entgegen. Aufgrund dessen, dass der PKW Fahrer den eigentlich für ihn gesperrten Weg nutze, kam es zwischen ihm und den Radfahrern zum Streit. Dieser gipfelte darin, dass einer der Radfahrer, ein 34-jähriger Mann, ein Klappmesser zog und den PKW-Fahrer damit bedrohte. Als der Radfahrer die zwischenzeitlich anfahrende Polizei bemerkte, ging er mit seinem Fahrrad querfeldein flüchtig und konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen gelang es allerdings den Mann zu identifizieren. Der Polizeiposten Bad Urach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall keiner der Beteiligten.

Reutlingen (RT): Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagabend kam es in Reutlingen, in der Straße "Unter den Linden", zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Nissanfahrer die Straße "Unter den Linden" in Richtung Innenstadt. Hierbei kam ihm ein 52-jähriger Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg entgegen. Als der 34-Jährige links in ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er den Fahrradfahrer. Der Autofahrer konnte noch eine Gefahrenbremsung einleiten, sodass es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer jedoch leitete ebenfalls eine Bremsung ein und überschlug sich in der Folge. Der 52-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Dettingen an der Erms (RT): Einbrecher erbeutet Bargeld

In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein Einbrecher in das neu entstandene Uhlandzentrum in der Karlstraße in Dettingen an der Erms ein. Der noch unbekannte Einbrecher kletterte durch ein Fenster in das Gebäude und entwendete dort Bargeld. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei befanden sich vor Ort.

Kirchheim unter Teck (ES): Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Zwei Graffitisprayer im Alter von 17 Jahren konnte die Polizei am späten Freitagabend gegen 23.00 Uhr auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Die beiden Jugendlichen waren gerade dabei, in der Zähringer Straße im Ortsteil Lindorf, die Betonwand der Straßenunterführung einer Autobahnbrücke zu besprühen. Eine Streife des Polizeireviers Kirchheim entdeckte die Beiden und beendete deren "kreatives" Treiben. Sie wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben.

Denkendorf (ES): Radfahrerin bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Beim Einfahren in den Kreisverkehr von der Neuhäuser Straße übersah am Freitagvormittag gegen 10.00 Uhr der 64-jährige Fahrer eines Klein-Lkw, eine 33-jährige Fahrradfahrerin, die bereits bevorrechtigt den Kreisverkehr befuhr und diesen an der Köngener Straße verlassen wollte. Nachdem diese von dem Klein-Lkw seitlich touchiert wurde, stürzte sie zu Boden und zog sich hierbei eine blutende Kopfplatzwunde zu. Ihr getragener Fahrradhelm dürfte sie vor einer schwereren Kopfverletzung geschützt haben. Sie wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung im Innenstadtbereich

Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend in der Tübinger Innenstadt von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und leicht verletzt worden. Gegen 21:15 Uhr wurden zunächst lautstarke Streitigkeiten aus dem Bereich Metzgergasse gemeldet. Diese Streitigkeiten hatten sich beim Eintreffen der Polizeistreife zwischenzeitlich jedoch in Richtung Am Stadtgraben verlagert. Vor Ort konnten schließlich zwei Personen angetroffen werden, wobei ein bislang unbekannter Täter auf den am Boden zusammengekrümmt liegenden 18-Jährigen einschlagen wollte, was durch die Beamten jedoch verhindert werden konnte. Der Täter konnte im Anschluss jedoch in Richtung Alter Botanischer Garten flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen

