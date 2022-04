Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 17.04.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzungen ++ Diebstahl eines Anhängers ++ Festnahme nach gefährlichem Fahrmanöver ++ Verkehrsunfall ++ PKW-Führer unter Drogeneinfluss ++ Haftbefehl gegen Randalierer ++ Trunkenheitsfahrt ++

Leer - Körperverletzung

Leer - Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr kam es an der Hafenpromenade in der Ledastraße zu einer Körperverletzung gegen einen 27-jährigen Emder. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann mit einem Bekannten auf einer Bank gesessen haben, als drei Personen auf ihn zukamen und mit Fäusten gegen den Oberkörper schlugen. Die Täter sollen mit einem weißen Audi vom Tatort geflüchtet sein. Der Polizei sind erste Hinweise auf deren Identität bekannt. Das Opfer erlitt durch die Schläge Schmerzen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Körperverletzung

Emden - Am Samstagabend kam es gegen 22:45 Uhr bei einem Osterfeuer im Conrebbersweg zu einem Streit zwischen einem Mann und einem 16-jährigen Emder. Im Zuge des Streits soll der Mann den Jugendlichen mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. In der Folge sollen sich weitere Personen in die Auseinandersetzung eingemischt haben. Ob es hierbei zu weiteren Übergriffen kam, ist zurzeit noch unbekannt. Der Jugendliche erlitt durch die Schläge eine Kopfplatzwunde. Der Polizei liegen Hinweise zur Identität des Täters vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Körperverletzung

Uplengen - Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr kam es in der Straße Zur Gaste zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren ein 19-Jähriger und ein 14-Jähriger, beide aus Uplengen, mit einem PKW unterwegs, als sie von mehreren Personen angehalten wurden. Nach einem verbalen Streit schlug einer aus der Gruppe dem 19-jährigen Fahrer durch das geöffnete Fahrzeugfenster in das Gesicht. Dieselbe Person trat gegen den PKW und beschädigte diesen. Eine weitere Person aus der Gruppe öffnete die Beifahrertür und trat dem 14-Jährigen gegen das Bein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Holtland - Diebstahl eines Anhängers

Holtland - Im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch, 18:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter von einer Baustelle in der Leeraner Straße einen neun Meter langen Anhänger der Marke Wagenbouw Hapert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer/Weener - Festnahme nach gefährlichem Fahrmanöver

Leer/Weener - Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 32-jährigen Mann aufmerksam, der mit einem Peugeot auf der Emsstraße (Leer) in Richtung Weener unterwegs war. Der Mann fiel wegen einer unsicheren und riskanten Fahrweise auf. Als die Beamten sich zu einer Kontrolle entschlossen und dem Mann Anhaltesignale gaben, beschleunigte der 32-Jährige sein Fahrzeug und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Kurz vor dem Stadtgebiet Weener bog der Mann mit seinem PKW in die Industriestraße ab. In einer Kurve kam der 32-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Der Fahrer sowie sein 58-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Wegen seines Verhaltens ermittelt die Polizei u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 32-Jährigen. Weil der Mann ersten Erkenntnissen zufolge keinen festen Wohnsitz begründet, nahmen die Beamten ihn in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest.

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr verunfallte ein 27-jähriger Emder mit seinem Motorrad. Der Mann befuhr die Straße Zum Jarßumer Hafen in Richtung Südkai, als er in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen stürzte. Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Emden - PKW-Führer unter Drogeneinfluss

Emden - Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde ein 37-jähriger Emder als Fahrer eines PKW auf der Larrelter Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Emder wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurden Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Emden - Haftbefehl gegen Randalierer

Emden - In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei auf den Neuen Markt gerufen, da dort ein 41-jähriger Emder randalierte. Da sich der Emder auch im Beisein der Polizeibeamten weiter aggressiv verhielt und er einem Platzverweis nicht nachkam, sollte er für die Nacht in Gewahrsam genommen werden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich jedoch heraus, dass gegen den Emder ein Haftbefehl über 10 Monate vorlag, so dass er direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein vorausfahrender PKW-Fahrer in unsicherer Fahrweise unterwegs sein soll. Die Beamten konnten den PKW-Fahrer antreffen und kontrollieren. Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit lieferte einen Grund für die unsichere Fahrweise. Der Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrer aus Rhauderfehn ergab einen Wert von 1,46 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

