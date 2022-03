POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus dem LK Vorpommern-Rügen

Demmin (LK MSE) (ots) - Am 04.04.2022, gegen 22.30 Uhr, wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle über das Auslösen eines Brandmelders und festgestellten Brandgeruches in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses Kahldenstraße 21 in Demmin informiert. Bei Eintreffen der Polizei war die besagte Wohnung bereits geräumt. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war vor Ort. Die im achten Monat schwangere 26-jährige deutsche ...

mehr