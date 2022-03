Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unter Alkohol einen Totalschaden am Mietwagen verursacht

Anklam (LK VG) (ots)

Am 05.03.2022 gegen 01.30 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber beim Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandburg und teilte mit, dass eine männliche Person stark alkoholisiert mit dem Auto in Ducherow losfahren wolle. Er versuchte ihn davon abzubringen, befürchtete jedoch, dass dies nicht gelingen würde. Noch während der Anfahrt der eingesetzten Beamten meldete sich der Hinweisgeber erneut um mitzuteilen, dass die Person nun losgefahren sei. Zwei Minuten später meldete die BMW-Notfallzentrale einen verunfallten PKW auf der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Hauptstraße in Ducherow. Kurz darauf traf die eingesetzte Streifenwagenbesatzung am Unfallort ein und fand den 40-jährigen, deutschen Fahrzeugführer unverletzt im PKW sitzend vor. Es stellte sich heraus, dass es sich um den gemeldeten alkoholisierten Fahrzeugführer handelt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Untersuchung des Unfallortes ergab, dass der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW verloren hatte und mit einem Mast der Lichtzeichenanlage kollidiert ist. Dabei wurde die gesamte Fahrerseite des PKW stark beschädigt. Am Mietfahrzeug, welcher gerade drei Wochen alt ist, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell