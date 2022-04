Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Präventionskampagne der Polizeiinspektion Leer/Emden - Betrugsmittwoch- Klüger als der Betrüger

Teil 11- Sicher online Einkaufen

PI Leer/Emden (ots)

Online-Warenbetrug: Bestellt, bezahlt und nicht geliefert. Viele haben es schon erlebt: Es wird eine Ware bestellt und auch sofort bezahlt. Leider kommt es immer häufiger vor, dass diese Ware dann aber nicht eintrifft. Das ist eine Betrugsform, die sich Warenbetrug nennt. Wie ist es denn für Käuferinnen und Käufer online möglich, sich gegen diese Betrugsart zu schützen? In erster Linie wird empfohlen bei Verkäufern mit entsprechend gutem Ruf einzukaufen. Bei einem namhaften Anbieter läuft der Kunde selten Gefahr, dass mit der Abwicklung etwas schiefgeht. Zudem werden dort sichere Bezahlmöglichkeiten angeboten. Kaufwillige, die ein Angebot auf einem ihnen unbekannten Shop finden, sollten zuerst den Shop prüfen. Das gilt auch, wenn sich der Shop auf einem großen Anbieterportal befindet. Handelt es sich um einen Fake-Shop, dann findet man die Ergebnisse von anderen Nutzern dazu im Netz. Auch sollte man immer vorsichtig sein, wenn die dortigen Angebote viel zu günstig sind. Im Internet ist nicht jeder Preis und nicht jedes Angebot real. Weitere Hinweise, wie man einen Fake-Shop von einem solventen Anbieter unterscheidet, bietet zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale an: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/abzocke-online-wie-erkenne-ich-fakeshops-im-internet-13166 Sind die Shops über große Portale wie z.B. Ebay gelistet, dann wird empfohlen den dort befindlichen Sicherheitshinweisen zu folgen. Im Ebay Safety-Center zum Beispiel finden Kaufwillig alles, was sie für die Abwicklung einer sicheren Transaktion wissen müssen. Man muss sich nur die Mühe machen, das sogenannte Kleingedruckte auch zu lesen. Jedes seriöse Verkaufsportal bietet diese Sicherheitshinweise an. Immer beliebter beim Versandeinkauf werden Kleinanzeigenportale. Und das, obwohl diese eigentlich ursprünglich nicht zu diesem Zweck ausgerichtet waren. Aber auch hier wurde den Betreibern nachgearbeitet und der sichere Einkauf und Verkauf vorangebracht. Wichtig ist, dass Kaufwillige immer erst die Sicherheitshinweise lesen, den Verkäufer verifizieren und das sichere Bezahlwege genutzt werden. Auch sollte der Verkaufsverlauf nie außerhalb des Portals abgewickelt und auch Sofortüberweisung verzichtet werden. Sicher Einkaufen im Internet ist möglich.

