Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Frau durch Hundebiss verletzt

Frankenthal (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde eine 42-jährige Frankenthalerin von einem fremden Hund gebissen und hierdurch leicht verletzt. Die Frankenthalerin befand sich mit ihrem Hund auf dem Hundeauslaufplatz im Park in der Straße "Am Kanal" in Frankenthal. Der fremde Hund und sein unbekannter männlicher Hundehalter befanden sich ebenfalls auf dem Hundeauslaufplatz.

Es kam zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Hunden. Die 42-Jährige versuchte ihren Hund zu schützen und wurde hierbei von dem fremden Hund in den Rücken gebissen und leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell