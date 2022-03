Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wieder Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte in Mutterstadt

Altrip

Mutterstadt / Altrip (ots)

Im Laufe des Freitages und des Samstages (25. und 26.03.2022) kam es - besonders in Mutterstadt - zu einer Häufung von Betrugsversuchen am Telefon durch sog. Falsche Polizeibeamte: Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte einer hiesigen Polizeidienststelle aus und versuchten, den Angerufenen offensichtlich Angst einzuflößen, in dem sie behaupteten, es gebe Hinweise auf mögliche bevorstehende Einbrüche bei den Angerufenen. In der Folge wurden die Angerufenen sodann nach Bargeld und Wertgegenständen befragt, die die (falsche) Polizei in Sicherheit bringen wollte. In einem anderen Szenario versuchten die unbekannten Täter den Angerufenen weißzumachen, dass nahe Angehörige einen schweren Unfall gehabt hätten und nun dringend eine große Summe Bargeld für deren medizinische Behandlung bereitgestellt werden müsste. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf die Betrugsversuche herein.

