POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim/Bar

Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag dem 25.03.2022 auf Samstag, 26.02.2022, in der Zeit zwischen 19:45 und 00:45 Uhr, wurden in Speyer, Fuchsweiher- und Lindenstraße, an ca. 20 Fahrzeugen jeweils mindestens ein Reifen platt gestochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Täterhinweise liegen keine vor. Sachdienliche Hinweise werden unter 06232 / 137-0 oder per Mail: pispeyer@polizei.rlp.de erbeten ...

