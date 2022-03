Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollwoche Geschwindigkeit

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen der Kontrollwoche von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL nahm die Polizeiinspektion Schifferstadt am gestrigen "Speedmarathon" teil. Hierbei fanden am Morgen Geschwindigkeitsmessungen auf der K30 von Schifferstadt in Richtung Waldsee statt. Bei erlaubten 70 km/h wurden 31 Verstöße geahndet. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 97 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich. Weiterhin wurden zwei Handyverstöße und ein Gurtverstoß geahndet. Bei einem PKW wurden Änderungen an der Beleuchtung festgestellt, sodass die Betriebserlaubnis erlosch. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

