Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen zwei Radfahrenden

Speyer (ots)

Zur Kollision zweier Radfahrenden kam es am Donnerstag gegen 09:30 Uhr im Schillerweg. Als ein 56-Jähriger mit seinem Rad von einem Grundstück Im Hafenbecken nach links in den Schillerweg abbog, kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden 48-jährigen Radfahrerin. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich. Die 48-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht

