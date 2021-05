Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzhütte in Brand gesetzt

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Unbekannte entzündeten am Mittwoch (14.15 Uhr) in der Straße "Untere Burg" eine Pappe, wodurch eine Holzhütte, die als Carport genutzt wird, in Brand geriet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell