Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung bei der Isenachsporthalle

Frankenthal (ots)

Am Abend des 25.03.2022, gegen 21:35 Uhr, wurde von Zeugen in der Eppsteiner Straße ein lauter Knall wahrgenommen.

Im Rahmen einer Überprüfung stellten diese fest, dass das auf dem Parkplatz der Isenachsporthalle befindliche Verkaufshäuschen für Obst und Gemüse umgeworfen wurde. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Durch die Zeugen konnten vier dunkel gekleidete Jugendliche festgestellt werden, welche von der Isenachsporthalle kommend in Richtung Bahnhof Flomersheim rannten. Einer dieser Jugendliche führte ein Fahrrad mit sich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell