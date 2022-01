Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: BMW ausgeschlachtet

Bohmte (ots)

Auf Fahrzeugteile eines älteren BMWs haben es Unbekannte in der Nacht zu Samstag am Ortsbrand von Bohmte abgesehen. Der oder die Täter montierten Fahrzeugteile und das Infotainmentsystem aus einem BMW X5 mit Erstzulassung im Jahr 2004. Das Fahrzeug stand auf einer Ausstellungsfläche für Pkw an der Bremer Straße. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf etwa 15.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der Fahrzeugteile nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

