Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Freitag (08.01.) um 15:00 Uhr hat eine 30-jährige Bergisch Gladbacherin ihren Ford Fiesta mit Bergheimer Kennzeichen am Straßenrand der Alten Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Odenthaler Straße im Stadtteil Paffrath abgestellt.

Am nächsten Tag (09.01.) um 11:30 Uhr ist am Koflügel hinten links ein frischer Unfallschaden aufgefallen. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

