Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hasede - Fahrzeugführer betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

Hasede, Vor dem Kampe (Sti). Am 22.01.2022, gegen 12.30 Uhr bekam die Polizei in Sarstedt einen Hinweis auf einen offensichtlich alkoholisierten Fahrzeugführer. Dieser soll mit seinem Pkw zuvor das Rotlicht einer Ampel missachtet haben. Bei der Kontrolle des 55jährigen Mann aus Giesen stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Weiterhin wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und die am Pkw angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören. Gegen den 55jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

